Google fjerner «www.» fra URLen i Chrome

Tidligere denne uken skrev vi om at Google var misfornøyd med URLer, og mente de var en dårlig løsning for å fastslå identiteten til et nettsted.

Men de sa lite om hvilke planer de hadde for å løse «problemet».

Nå kan det se ut som at første skritt er tatt: I den nyeste Chrome-utgaven har de fjernet «www.»- og «m.»-delen fra adresselinjen. Dersom du skriver inn «www.digi.no», vil du altså kun se «digi.no».

Det hele skal være en del av Googles plan om å fjerne «trivielle» deler av URL-en, som vanlige brukere ikke har nytte av å se, skriver britiske The Register.

Men er den virkelig så unyttig?

Som mange digi-lesere sikkert vet, er det ikke slik at en nettadresse peker samme sted uavhengig om man tar med www-delen eller ikke. Som utvikler eller webansvarlig er dette en oppførsel man gjerne må sette opp manuelt.

Vi har for eksempel satt opp https://digi.no til å omdirigere til https://www.digi.no. Dersom vi ikke hadde gjort dette, ville du sannsynligvis fått opp en feilmelding dersom du skrev inn førstnevnte adresse. På andre domener ville du kanskje havne på en helt annen nettside.

Mange vil kanskje mene at det nå blir vanskeligere å sjekke at du er på riktig sted. Det gjør i alle fall den svært kritiske gjengen på Chromiums feilrettingsforum.

Mobil eller ikke?

Når det kommer til «m.»-subdomenet, benyttes dette som regel for å vise spesifikke mobil-utgaver av nettsider.

Mange har for eksempel opplevd å få tilsendt en lenke fra en mobilbruker. Dersom denne peker til en mobilspesifikk nettside, og man åpner denne i skrivebordsutgaven av en nettleser, vil man som regel få en dårlig brukeropplevelse. Nå må man altså trykke en ekstra gang for å sjekke at man er i riktig utgave.

Mange er kritiske til endringen i Chromiums feilrapporteringsforum.

Det er heller ingen lov som sier at «m.»-subdomenet må brukes til mobilutgaver. En bruker på Chromiums feilrapporteringsforum påpeker blant annet at «m.tumblr.com» peker til en spesifikk brukers område på den populære bloggtjenesten. Besøker man denne brukeren vil bare «tumblr.com» være synlig på adresselinjen.

Flere bugs

Det ser også ut til at Chrome rensker ut alle forekomster av «www» i URLen fra adresselinjevisningen, uavhengig av hvor de oppstår. Blant annet blir «subdomene.www.digi.no» til «subdomene.digi.no» og «www.www.digi.no» blir til «digi.no».

Misfornøyd med den nye visningen? Du kan gjøre subdomenene synlige igjen med hjelp av følgende flagg i Chrome: chrome://flags/#omnibox-ui-hide-steady-state-url-scheme-and-subdomains

Til tross for misnøyen, er det flere som går endringen i forsvar. «pkasting», en av utviklerne på prosjektet, påpeker at den komplette URL-en blir synlig når man trykker på URLen i adresselinjen. Dette er samme oppførsel den konkurrerende nettleseren Safari har hatt over lengre tid.

Ellers har han følgende å si om saken:

«Subdomenene forsvinner når man trykker bort fra adresselinjen, fordi dette ikke er informasjon de fleste brukerne trenger å bry seg med i de fleste tilfeller. Jeg synes det er et OK kompromiss, selv i de sjeldne tilfellene der www.foo.com faktisk ikke er det samme som foo.com»

Har Google en agenda?

Enkelte beskylder Google for å ha en baktanke med deres nylige engasjement i oppbyggingen av nettadresser.

«Svært skeptisk. Her virker det for meg som de faktisk konstruerer et fiktivt problem også skal de liksom komme som reddende engler å "løse problemet". Hva er den egentlige årsaken til at Google ønsker gjøre endringer her? Jeg kjøper virkelig ikke tanken om at "ingen forstår URL". Jeg tror at de aller fleste forstår URL godt nok. Og resten kan få voksenopplæring»

Det skriver brukeren bojangles i digi.nos forrige artikkel om Googles URL-utspill.

Twitter-bruker og sikkerhetsekspert, Chris Dupres, mener også Google er feil aktør å høre på i debatten. Dette fordi selskapet taper på at brukere skriver inn URLen i adresselinjen, fremfor å benytte deres søkemotor.

Den britiske nettavisen The Register virker på sin side å tro at det hele handler om å vise URLer på en måte som skjuler at et nettsted går gjennom deres AMP-løsning. Les mer om AMP i denne digi-artikkelen fra 2015.

Hva mener du om endringene? Legg igjen en kommentar under.