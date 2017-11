Google fjernet Android-app med en halv milliard nedlastinger

Den mye brukte nettleseren UC Browser, som tidligere i år passerte en halv milliard nedlastinger i Google Play alene, ble denne uken fjernet av Google fra selskapets app-markedsplass.

I en uttalelse til The Next Web opplyser UCWeb, det Alibaba-eide selskapet som står bak nettleseren, at årsaken til at UC Browser var blitt fjernet av Google, er at en viss innstilling ved nettleseren ikke var på linje med Googles regelverk.

Falsk medarbeider?

En Twitter-bruker som kaller seg for Mike Ross, hevdet tidligere denne uken at han jobber for UC Browser (sic) og at han hadde fått beskjed om at nettleseren var blitt fjernet fra Google Play for 30 dager på grunn av villende markedsføring.

Men til ET Telecom opplyser UCWeb at selskapet ikke aner hvem Mike Ross er og at han i alle fall ikke representerer selskapet.

UCWeb skal videre ha opplyst at selskapet venter at nettleseren igjen vil bli tilgjengelig i Google Play i neste uke. En ny versjon av nettleseren evalueres nå av Google.

UC Browser er nok ikke så kjent i Norge, men den er veldig populær i blant annet India. UC Browser er også tilgjengelig for blant annet iOS, Windows og enklere mobiltelefoner. Den bygger på WebKit-motoren til Apple.