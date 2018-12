Google flytter ansvaret for europeiske brukerdata fra USA til Irland

Google kunngjorde i dag at det fra og med den 22. januar 2019 er selskapets europeiske hovedkontor – Google Ireland Limited – som holder til i Dublin, som skal være tjenesteleverandør med ansvar for de aller fleste av selskapets forbrukerrettede tjenester når de leveres til brukere i EØS-området og Sveits.

I dag er det Google LLC i USA som er den formelle tjenesteleverandøren.

Google Ireland blir med dette også behandlingsansvarlig («data controller»), noe som blant annet innebærer at selskapet har det juridiske ansvaret for brukeropplysningene til brukerne i EØS og Sveits.

Ansvarlig for tilgang til brukerdata

Ifølge Google betyr dette at det irske datterselskapet får ansvaret for å svare på forespørsler angående brukerdataene, for eksempel fra justismyndighetene i EU, i henhold til irsk lov. Google Ireland vil også ha ansvaret for at tjenestene tilbys i henhold til GDPR.

Ingenting av dette innebærer noen endring i hvordan tjenestene fungerer, heller ikke i hvilke data som samles inn eller hvordan de prosesseres. Men Google kommer til å gjøre endringer i både personvernreglene og bruksvilkårene, slik at de reflekterer de nevnte endringene.

De oppdaterte personvernreglene er allerede tilgjengelige her, mens de nye bruksvilkårene kan leses på denne siden. Tidligere utgaver er tilgjengelige henholdsvis her og her.

