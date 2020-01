Google forlenger levetiden til helt nye Chromebooks

Google har de siste årene forlenget den maksimale tiden selskapet vil tilby automatiske Chrome OS-oppdateringer til hver enkelt Chromebook-modell. Da de første Chromebook-enhetene kom for ti år siden, var denne perioden begrenset til tre år. Dette har siden blitt forlenget flere ganger, senest i fjor høst, da enkelte enheter som allerede er på markedet ble lovet til sammen sju år med oppdateringer.

Åtte år

For enheter som lanseres i år, vil Chrome OS Automatic Update-perioden utvides med ytterligere ett år, slik at enhetene vil holdes oppdaterte i minst åtte år fra lanseringsdatoen. Dette skal blant annet gjelde nye enheter som Lenovo 10e Chromebook Tablet og Acer Chromebook 712.

Nye oppdateringer kommer hver sjette uke. Det er to kopier av Chrome OS på hver enheten, slik at oppdateringsjobben kan gjøres i bakgrunnen uten at brukeren forstyrres.

En oversikt over AUE-datoen (Auto Update Expiration) til de ulike Chrome-enhetene finnes på denne siden. Siden oppdateres etter hvert som nye modeller kommer i salg.

Ifølge Google er det rundt 40 millioner skoleelever og lærere som bruker Chrome OS-enheter i de knapt 40 landene hvor Chromebooks tilbys.