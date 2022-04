Google har gjennom en del versjoner av Android gjort det stadig vanskeligere å gjøre opptak av telefonsamtaler man selv deltar i, i alle fall dersom man må eller ønsker å bruke tredjepartsapper.

Siden Android 10 har dette bare vært mulig for tredjepartsapper dersom appen tar i bruk visse «tilgjengelighetstjenester», det vil si funksjonalitet beregnet for funksjonshemmede. Opptak av samtaler har dog aldri vært hensikten med denne funksjonaliteten.

Nå strammes det inn

Tidlig i april oppdaterte Google programbetingelsene for bruken av disse programmeringsgrensesnittene.

Blant endringene er setningen «The Accessibility API is not designed and cannot be requested for remote call audio recording.»

Denne endringen blir nå diskutert i Reddit, kort tid etter at den ble tatt opp under et Google-arrangert webinar. Under webinaret ble det forklart at det som menes med «remote call audio recording» er opptak av telefonsamtaler hvor personen i den andre enden av samtalen ikke er klar over at det blir tatt opptak.

Endringene vil bli håndhevet i Google Play allerede fra 11. mai i år. Dette innebærer at apper ikke vil bli godkjent dersom de har slik funksjonalitet.

Den korte fristen forklares med at det ikke dreier seg om en ny regel, men en klargjøring av en eksisterende.

Berører ikke innebygget funksjonalitet

Håndhevingen får bare betydning for tredjepartsapper. Det finnes Android-mobiler hvor den forhåndsinstallerte telefonappen har støtte for opptak av telefonsamtaler. Dette gjelder også på mobiler levert av Google selv. Men disse avhenger ikke å bruke tilgjengelighetstjenestene og er dermed ikke berørt av regelen, skriver 9to5Google.

Det finnes mange tredjepartsapper til Android som med varierende hell støtter opptak av telefonsamtaler via tilgjengelighetstjenestene. Etter alt å dømme vil disse ikke lenger kunne tilbys i Google Play. Men det vil fortsatt være mulig å laste ned slike apper fra andre kilder.

Alternativene

Har man ikke en Android-enhet med en forhåndsinstallert telefonapp som støtter opptak av samtaler, kan det være et alternativ å sette mobilen i høyttalermodus og å ta opp samtalen med en annen enhet med opptaksmulighet, for eksempel en PC eller annen mobiltelefon.

Lignende «hacks» må man også bruke dersom man skal ta opp telefonsamtaler på en Iphone. Det finnes tredjepartsapper til IOS som kan ta opp telefonsamtaler, men de fleste av disse innebærer at samtalen må gjøres om til en treveis telefonkonferanse hvor den tredje deltakeren er en ekstern opptakstjeneste. Dette avhenger av at mobiloperatøren støtter slike samtaler.

Lovlig med forbehold

I Norge er det ikke noe forbud mot å ta opp telefonsamtaler man selv deltar i (straffeloven § 205 første ledd bokstav a), men slike opptak er også personopplysninger, og i de aller fleste tilfeller kreves det at man på forhånd informerer motparten om at samtalen tas opp. Datatilsynet har utgitt en veileder om lydopptak av samtaler.