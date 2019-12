Google gjør det enklere å videresende epost som vedlegg i Gmail

Selv om det webbaserte brukergrensesnittet til Googles eposttjeneste Gmail har en god del smart funksjonalitet, skjer det iblant at en savner enkelte funksjoner som var vanlige i separate epostklienter for PC-en, som Outlook og Thunderbird, allerede for mange år siden.

Én slik funksjonalitet er muligheten til å videresende flere epostmeldinger på en gang ved å trekke dem over i epostmeldingen man holder på å forfatte, slik at de legges til som vedlegg til den nye eposten. Dette fungerer for øvrig fint også i Microsofts webbaserte Outlook.com.

Det har alltid vært mulig å videresende epost i webgrensesnittet til Gmail, men da sender man bare én melding om gangen. Alternativt har man kunnet laste ned meldingene til PC-en som separate .eml-filer, og deretter inkludere disse som vedlegg til den nye meldingen. Begge deler er temmelig tungvinte.

Ruller ut ny funksjonalitet

Google har nå innsett dette og er i ferd med å rulle ut funksjonalitet som gjør det enklere å videresende epost som vedlegg i Gmail. Dette kan gjøres ved å markere de ønskede epostmeldingene og så å dra dem over i den nye meldingen, eventuelt å bruke det nye menyvalget som på engelsk heter «Forward as attachment», etter at de ønskede meldingene har blitt markert.

Denne nyheten er oppgitt i Googles blogg med G Suite-oppdateringer. Der opplyses det at funksjonaliteten vil bli gjort tilgjengelig for brukere av alle G Suite-utgaver. Det er ikke opplyst om ordinære Gmail-brukere også vil få tilgang til denne muligheten.

Avhengig av den valgte oppdateringstakten på G Suite-abonnementet, vil den nye funksjonen bli tilgjengelig for den enkelte bruker en gang mellom 9. desember og 21. januar.