Google gjør videotjeneste gratis for å hente igjen Zoom

Videomøtetjenesten Zoom passerte nylig 300 millioner daglige bruker. Google Meet (tidligere Hangsouts Meet) har til tross for en vekst på rundt 3 millioner brukere per dag, «bare» 100 millioner brukere, 30 ganger så mange som i januar. Nå vil Google hente igjen forspranget som Zoom har ved å gjøre store deler av Meet-tjenesten gratis tilgjengelig for alle.

For til nå har Meet kun vært tilgjengelig for kunder med G Suite-abonnement. Det vil si, alle har kunnet delta i videomøtene, men kun G Suite-brukere har kunnet opprette og være vertskap for møtene.

Gratismuligheten skal bli gradvis rullet ut, fra og med neste uke.

Full tilgang i flere måneder

Gratisversjonen skal på sikt ha noen begrensninger sammenlignet med G Suite-versjonen, men det vil først gjelde etter den 30. september. Etter det vil denne funksjonaliteten tilbys gjennom en ny ordning som har fått navnet G Suite Essentials. Dette inkluderer muligheten til å delta i samtalene via telefon, ha samtaler med mer enn 60 minutters varighet, ha et høyere antall møtedeltakere og å ta opp videomøtene og lagre dem i Google Drive.

Det kreves en Google-konto for å opprette Meet-videomøter. Dette kan gjøres via denne siden eller via avtaler i Google Calendar, og så lenge man har en forholdsvis moderne nettleser på PC-en, er det ingen annen programvare som må installeres. Det gjelder i og for seg også på smartmobiler og nettbrett, men det finnes egne Google Meet-apper til Android og IOS.

Andre deltakere inviteres enklest ved å dele en URL som både er kort og vanskelig å gjette.

Saken fortsetter under bildet.

Google Meet er i ferd med å få støtte for 16 samtidige videostrømmer. Det gjelder trolig også for gratisbrukerne. Skjermbilde: Google

Mens Zoom er i ferd med å gjøre store endringer i tjenesten for å gjøre den sikker, skal Google Meet være designet for sikkerhet fra starten av. Google nøler ikke engang med å anbefale den for samtaler mellom lege og pasient. Men i likhet med de fleste andre slike tjenester, er heller ikke Meet ende-til-ende-kryptert.

Hva med Hangouts?

Google har de siste årene både lansert, døpt om og lagt ned så mange meldings- og videomøtetjenester at knapt noen har oversikt.

Med dagens nyhet er det i alle fall usikkert ha som vil skje med Google Hangouts, som tilbyr mye av den samme funksjonaliteten som Meet, men som først og fremst er rettet mot forbrukere.

Hangouts er overhodet ikke nevnt i dagens blogginnlegg fra Google.