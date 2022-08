Google har annonsert et nytt dusørprogram

Google lanserte denne uken et nytt dusørprogram for å finne programvarefeil. Det nye programmet er spesielt rettet mot programvare med åpen kildekode. Det skriver ZDNet.

Gjennom det nye dusørprogrammet kan personer som leter etter programvarefeil tjene fra 980 kroner (100 dollar) og opp til hele 303.800 kroner (31.000 dollar). Google kaller programmet Open Source Software Vulnerability Rewards Program forkortet til OSS VRP.

Det nye dusørprogrammet vil, ved å dekke programvare med åpen kildekode, gå løs på en stor utfordring for programvare. Google refererer til en rapport fra Sonatype som sier at angrep på leveringskjeden for åpen kildekode gikk opp med 650 prosent i 2021.

OSS VRP oppfordrer personer som leter etter programvarefeil til å lete etter feil i oppdaterte versjoner av programvare med åpen kildekode som er lagret i offentlige kodedepot av Googleeide Github-sider.

De høyeste summene vil gå til de mest alvorlige feilene funnet i Googles mest sensitive programvare. Det inkluderer blant annet operativsystemet Fuksia og programmeringsspråket Go.