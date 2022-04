Utenfor Googleplex, Googles hovedkontor i Mountain View, California, har Google gjennom mange år hatt en utstilling med skulpturer som representerer mange av de ulike Android-versjonene som har blitt utgitt. Google har benyttet dessertnavn som kodenavn for disse versjonene, og mange av skulpturene har vært inspirert av dette.

Den siste fysiske skulpturen ble avduket i 2019. Den består av et 10-tall med hodet til Android-figur inne i nullen. For Android 11 og 12 har det bare blitt laget virtuelle skulpturer.

Ingen skulpturerer igjen

Skulpturplassen har i mange år vært et populært fotomotiv, men nå er denne epoken over. Allerede for noen måneder siden bar anmeldelsene i Google Maps preg av at plassen framstod som slitt og dårlig vedlikeholdt, hvor flere av skulpturene var utstyrt med munnbind.

Fram til 2014 stod Android-skulpturene utenfor Building 44 i Googleplex, hvor Android-utviklingsteamet satt. Deretter ble de flyttet noen hundre meter. Bilde: Googles Android-kanal på YouTube

I løpet av de siste ukene har en rekke besøkende skrevet på Google Maps at antallet skulpturer på stedet har blitt redusert. Nå skal plassen være helt tømt.

Nettstedet Android Authority har fått en mulig forklaring. En ikke-identifisert kilde forteller nemlig at skulpturene har blitt fjernet fordi området skal renoveres. Skulpturene skal på sin side repareres og lagres inntil man finner et nytt sted på Googles campus til å stille dem ut.