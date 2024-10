Google kan bli delt opp

Det amerikanske justisdepartementet vurderer å be Googles morselskap Alphabet om å selge seg ut av deler av sin virksomhet, inkludert Chrome og Android, skriver Reuters.

Dette kommer etter at selskapet tapte et monopol-søksmål mot amerikanske myndigheter i august. Den føderale dommeren i saken fant at Googles søkemotor har utnyttet sin markedsdominans for å hindre konkurranse og innovasjon.

De har i praksis et monopol på nettsøk og annonser knyttet til Google, og dommeren mener at de jobber for å opprettholde dette. Google har en markedsandel på 90 prosent av internettsøk i USA.

Det amerikanske justisdepartementet har nå lagt frem hvilke tiltak de vurderer å be Google gjennomføre. På listen er det blant annet tiltak som vil redusere Googles inntekter og markedsdominans.

Dette inkluderer å forby Google å betale utstyrsprodusenter for å levere Googles søkemotor som standardvalg på enheter. Selskapet betaler mye penger for dette. I 2021 punget de ut 26,3 milliarder dollar til blant andre Apple.

Vil hindre Google i å dominere KI

De uttaler spesifikt at de ønsker å hindre Google i å benytte sin posisjon til å bli en tilsvarende dominerende aktør innen kunstig intelligens.

Google mener at tiltakene er for strenge. De hevder at brukerne har reell mulighet til å velge andre søkemotorer.

Myndighetene vil legge frem sine forslag først 20. november. Google har deretter tid frem til 20. desember på å komme opp med sine egne forslag.

Deretter skal det holdes en ny rettsak om opprettingstiltakene i april, før en dom er varslet etter neste sommer. Det er ventet at Google vil anke, og at denne prosessen vil ta minst to år.

Flere monopolrettssaker

Google ble tidligere denne uken beordret til å åpne opp sin appbutikk Google Play i en separat rettssak. Det pågår i tillegg en annen rettssak hvor amerikanske myndigheter ønsker å bryte opp Googles monopol på annonser.

USAs justisdepartement har også tatt ut søksmål mot Meta, Amazon og Apple for monopolvirksomhet.