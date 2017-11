Google kjøper norsk kamera

– Dette er en unik avtale. Google tar en kalkulert risiko ved å velge en vekstbedrift som oss, men har tro på verdien kameraet vårt vil gi dem, sier firmaets administrerende direktør Jonas Rinde til Dagens Næringsliv.

Tirsdag annonserte nettgiganten de første maskinvareproduktene til selskapets videokonferanseløsning, Hangouts Meet, som er en del av pakken G Suite. Kameraet fra Huddly, som er en del av pakken, har blant annet 4K-oppløsning og innebygget programvare som kan omgjøre informasjon som står skrevet på tavler og whiteboards til digitale filer.

I henhold til avtalen med Google kan ikke Rinde si noe om den økonomiske gevinsten den vil ha for hans selskap.

Basert på Asus Chromebox og Huddly-kamera

Maskinvaren som skal selges som en del av Hangouts Meet-pakken består i tillegg til kameraet fra norske Huddly av en 10,1-tommers berøringsskjerm med oppløsning på 1280x800 punkter, en høyttaler med mikrofon, samt en Asus Chromebox med Intel Core i7-prosessor og maskinvareaksellerasjon av video. Chromebox er som navnet tilsier basert på Googles Chrome OS.

Via berøringsskjermen kan brukere velge å delta i møter direkte fra Google Calendar, eller få informasjon om møter. Man kan skru av og på lyden for møtedeltakerne, legge til deltakere, samt kontrollere kameraet. Bedriftskunder kan lagre opptak av videomøtet til Google Drive.

Huddly-kameraet har 4K-oppløsning med 120 graders vidvinkel, slik at det kan fange opp alle som sitter rundt et møtebord. Kameraet er ifølge Google «bygget med maskinlæring», og skal intelligent detektere deltakerne i møtet og automatisk vise nærbilder av dem.

Det er Huddly-kameraet som er standard i pakken, men Google har også åpnet for at andre enheter kan godkjennes for bruk. Foreløpig er det kun et Logitech-kamera på listen, i tillegg til Huddly.

Huddly ble startet i 2013 av tidligere Tandberg-ansatte, og har ifølge DN hentet inn over 160 millioner kroner de siste årene fra investorer.