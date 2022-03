Google kjøper sikkerhetsselskap for nær 50 milliarder kroner

Google har gjort det som trolig er selskapets nest største oppkjøp. I en pressemelding omtales en endelig avtale om at Google skal kjøpe sikkerhetsselskapet Mandiant for omtrent 5,4 milliarder dollar, mer enn 48 milliarder kroner. Dette tilsvarer 23 dollar per aksje, noe som er 57 prosent mer enn det aksjene ble omsatt for i en fastsatt periode i februar.

Når oppkjøpet er fullført, noe som ventes å skje senere i år, vil Mandiant bli en del av Google Cloud.

Har gjort seg bemerket

Mandiant ble etablert i 2004. Det har nå mer enn 600 konsulenter og mer enn 300 etterretningsanalytikere. Selskapet har deler av perioden vært eid av Fireeye, men de ble skilt da Fireeye ble kjøpt av Symphony Technology Group i 2021.

Mandiant har tidligere blitt omtalt av Digi.no en rekke ganger. Det skal ha vært dette selskapet som hjalp Colonial Pipeline etter angrepet i fjor.

Det var dessuten Mandiant som oppdaget at moderselskapet var rammet av Sunburst, skadevaren som ble spredt gjennom en bakdør i programvareplattformen Orion fra selskapet Solarwinds.