Google «knekket» Apple Airdrop – sender trådløst mellom Android og Iphone

I flere år har Airdrop fungert som en rask og enkel måte å overføre bilder, video og andre filer trådløst på mellom Apple-enheter.
Teknologien bruker en kombinasjon av wifi og bluetooth for filoverføring, og den ble lansert sammen med IOS 7 i 2013.
Nektet å slippe protokollen
Apples egenutviklede Airdrop-protokoll har til nå bare vært mulig å bruke med Iphone, Ipad, Mac og Vision Pro. Utenfor selskapets økosystem har det vært stopp – til mange Android-brukeres frustrasjon.
Det har lenge vært etterspurt støtte for å kunne sende filer mellom operativsystemer med Airdrop, men Apple har nektet å åpne teknologien for andre.
Nå har Google funnet en vei rundt dette. «Quick Share» er Androids svar på Airdrop og gjør det mulig å sende filer mellom Android-telefoner, Chromebooks og enkelte PC-er.
Google: Sikkerhet i fokus
Med den nyeste oppdateringen har Quick Share blitt plattformuavhengig – og fungerer nå sammen med Apples Airdrop.
Det gjør det mulig for brukere med Pixel 10-telefoner å både sende og motta filer fra Iphone, Ipad og Mac – og omvendt.
Ifølge Google er Quick Share utviklet helt uten støtte fra Apple. I et blogginnlegg skriver selskapet at det er lagt ned mye arbeid i å sikre en trygg tilkobling mellom Android- og Iphone-enheter.
Nøkkelen til å lykkes med dette har vært programmeringsspråket Rust, som er kjent for å være minnesikkert. Det gjør språket mindre sårbart for dataangrep som utnytter minnefeil (memory corruption) – en metode som kan brukes til å få programmer til å kjøre skadelig kode.
Lover nye funksjoner
Men det er én ulempe med den første versjonen av Quick Share. For at teknologien skal fungere, må Android- og Iphone-brukere la alle i nærheten kunne oppdage enheten i ti minutter.
Airdrop lar derimot brukere sende og motta filer kun fra kontakter i adresseboken – for å beskytte mot uønskede overføringer fra ukjente.
Google lover likevel at Quick Share skal oppdateres med en lignende funksjon som bare tillater tilkobling fra personer i telefonens kontaktliste.
