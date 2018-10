Google letter på Android-betingelsene, men det blir ikke gratis

I forrige uke ble det kjent at Google anker EU-beslutningen fra i sommer om å ilegge selskapet en bot på rundt 40 milliarder kroner for å ha utestengt konkurrenter med Android-operativsystemet.

Google mener derimot at Android har skapt flere valgmuligheter for alle, ikke færre. Selskapet mener EU-dommen avviser hele forretningsmodellen for Android, som Google utvikler og tilbyr gratis, mot at selskapet får inntekter fra visse applikasjoner som i dag er forhåndsinstallert på enhetene.

For å møte disse nye kravene, og for å sikre at selskapet har inntekter fra Android-installasjonene, har Google nå introdusert nye lisensbetingelser som selskapet mener er i tråd med betingelsene til EU.

Skal ta betalt

I et blogginnlegg skriver Hiroshi Lockheimer, Google-direktør for plattformer og økosystemer, at det fra og med den 29. oktober vil være mulig for mobilleverandører å lisensiere selskapets pakke med mobilapplikasjoner uten at Chrome og Google Search-appen følger med. Men da må de betale for lisensen, noe de slipper i dag.

Til gjengjeld kan enhetene utstyres med nettleser og søkeapp fra for eksempel Microsoft, uten at Googles tilsvarende apper er forhåndsinstallert.

Googles inntekter fra Android kommer først og fremst fra nettopp Chrome- og Search-appene. Ifølge Lockheimer bidrar forhåndsinstalleringen av disse appene til å finansiere utviklingen av Android og til at operativsystemet tilbys gratis, noe Google vil fortsette med.

Alternativ, ikke erstatning

Etter alt å dømme er dette et nytt lisensieringsalternativ, ikke en erstatning for dagens lisensmodell. Med dagens modell må mobilleverandørene forhåndsinstallere Chrome og Search for å kunne tilby Google Play. Men da uten å måtte betale for lisensen.

Lockheimer skriver videre at det også vil bli tilbudt separate lisenser for Chrome- og Search-appene. Det skal også tilbys nye, kommersielle partneravtaler for ikke-eksklusiv forhåndsinstallasjon og plassering av Google Search og Chrome, noe som innebærer at konkurrerende apper kan installeres side om side med Googles. Hva som er nytt på det området, er uklart, siden dette også kan gjøres i dag.

Google skal også endre kompatibilitetsavtalene selskapet har med mobilleverandørene slik at disse kan distribuere Google-appene også på enheter som ikke er fullt kompatible med Googles Android-utgave. Dette gjelder tilsynelatende også enheter med alternative Android-distribusjoner («forks») som LineageOS.

Men kun for enheter som selges i EU/EØS-området.

