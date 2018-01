Google skal om noen måneder arrangere selskapets årlige I/O-utviklerkonferanse. I oppladningen til dette publiserte selskapet i dag et slags interaktiv skattejakt hvor nysgjerrige utviklere og andre kan navigere rundt i et av Googles lokaler på jakt etter hint og ledetråder som kan brukes til å åpne låste dører.

En del av ledetrådene er nok villedende i denne sammenheng, men kan kanskje være små avsløringer om hva Google kommer til å presentere under konferansen.

«Pineapple cake»?

Blant annet er det på et konferansebord satt fram en ananaskake. Neste Android-versjon vil få et dessertnavn som begynne på bokstaven P. «Pineapple cake» er dermed et mulig alternativ, selv det nok er tvilsomt at Google vil avsløre dette allerede nå. Vanligvis gjøres dette først når Android-statuene på plenen utenfor Googleplex avdukes rett i forkant av lanseringen av den nye versjonen.

Ananaskaken på bildet kan være en ledetråd i skattejakten, men kanskje også gi hint om noe helt annet. Bilde: Google

I hvert av rommene er det altså en rekke ledetråder, og samlet gir disse som gir svaret som behøves for å komme videre. I det første rommet skal man finne navnet på en by. I det andre rommet er det tre tall det spørres etter. Lenger enn dette har i alle fall ikke vi kommet.

Men aller først må man greie å dekode meldingen nedenfor. Dette er nok den enkleste av oppgavene. Meldingen inneholder nettadressen som må benyttes for å komme videre.