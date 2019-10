Google med egen gravplass for nedlagte produkter

Google er kjent for å lansere svært mange nye tjenester, for så å legge ned igjen alle som ikke blir noen stor suksess. Dette har fått en del til å dra paralleller til tv-serien «Game of Thrones». Ikke bli for knyttet til noen av tjenestene, for plutselig blir de avlivet. Det er en viss sannhet i dette.

En rekke av nedleggelsene har da også ført til fortvilelse og sinne fra brukere som har satt stor pris på tjenesten som legges ned. Google Reader, Picasa og Inbox er blant disse.

Gravplasser

Utvikleren Naeem Nur lanserte tidligere i år The Google Cemetery, som lister mer enn 160 tjenester og produkter som Google har lagt ned.

Noen hos Google har nok blitt inspirert av dette, for i hovedlobbyen ved selskapets avdeling i Seattle, er det nå installert en fysisk gravplass for noen av selskapets forhenværende tjenester.

Denne har nå blitt omtalt på Twitter av Dana Fried i Chrome-teamet til Google.

Not sure whether spooky or just sad? pic.twitter.com/E8uvavkuQf — Dana Fried 🔜 Big Bad Con (@leftoblique) October 2, 2019

Gravplassen inkluderer gravsteiner for blant annet Google+, Wave, Reader, Buzz og Picasa.

Det er tvilsomt at denne minnelunden vil bli værende der i lang tid. Den er temmelig preget av at det er oktober og snart Halloween.

Hvilket nedlagt Google-produkt savner du mest?