Google med tidlig julegave til søkekonkurrent

Google har overført eierskapet av domenet duck.com til den konkurrerende søketjenesten DuckDuckGo. Google ble eier av domenet gjennom oppkjøpet av On2 Technologies i 2010. Etter oppkjøpet og fram til i sommer pekte dette domenet bare videre til Google eget nettsted.

I juli antydet DuckDuckGo at dette kunne være konkurransehemmende oppførsel, selv om nok ikke alle mener det er en noen selvfølge at duck.com burde tilhøre DuckDuckGo.

Velvillig

Google responderte på uttalelsen i sommer ved å la duck.com videresende nettleserne til On2.com, hvor brukerne ble vist en side med ulike lenker til «duck»-relatert innhold, inkludert DuckDuckGo.

Den alternative søketjenesten var i og for seg fornøyde med dette, men lurte samtidig på om ikke Google i stedet ville selge dem duck.com-domenet. Google kom ikke med noen umiddelbar respons på dette, men nå er det altså klart at Google har overført duck.com til DuckDuckGo, slik at det leder direkte til duckduckgo.com.

Det er gründeren selv, Gabriel Weinberg, som bekrefter dette overfor nettstedet NamePros.

Det er ukjent om DuckDuckGo har måttet betale noe for domenet.

