Google-protest mot seksuell trakassering

De som organiserer aksjonen, regner med at 1.500 ansatte på en rekke Google-kontorer over hele verden vil delta, ifølge New York Times.

Flertallet av dem som vil legge ned arbeidet, er kvinner. Til sammen jobber det 94.000 personer i Google og morselskapet Alphabet.

Deltakerne i protesten mener Google-ledere som er blitt anklaget for seksuell trakassering, har fått altfor mild behandling. New York Times skrev nylig om en Google-sjef som fikk en stor sluttpakke i 2014 etter at det ble rettet en overgrepsanklage mot ham som selskapet anså for å være troverdig.

Den tidligere Google-sjefen avviser anklagen. En annen Google-leder fikk angivelig fortsette i jobben til tross for at han var anklaget for seksuell trakassering.

Googles toppsjef Sundar Pichai opplyste nylig at 48 ansatte i selskapet har fått sparken som følge av seksuell trakassering de siste to årene – uten at de mottok sluttpakker.