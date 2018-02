Google ruller ut støtte for utvidet virkelighet til 100 millioner Android-enheter

I forbindelse med Mobile World Congress i Barcelona kunngjorde Google i helgen at ARCore, Android-rammeverket som skal gjøre det enklere for utviklere å lage apper som bruker utvidet virkelighet (AR – Augmented Reality), nå er utgitt i versjon 1.0.

Dette tilsvarer på mange måter Apples ARkit, som støttes av iOS 11 og nyere.

ARCore krever ingen helt ny versjon av Android. Det holder med Android 7.0. Men det stilles krav til maskinvaren. Foreløpig støttes bare 13 ulike smartmobiler, nemlig Google-enhetene Pixel, Pixel XL, Pixel 2 og Pixel 2 XL, Samsung-enhetene Galaxy S8, S8+, Note8, S7 og S7 edge, Asus Zenfone AR, OnePlus 5 og LGEs V30 og V30+. Men for de to sistnevnte gjelder dette kun med Oreo-utgaven av Android. En komplett oversikt finnes her.

Til sammen skal dette utgjøre omtrent 100 millioner enheter som er i bruk. I tillegg kommer mange kommende enheter fra en rekke leverandører.

Google Lens

Google Lens, en teknologi som blant annet kan brukes sammen med mobilens kamera for å gjenkjenne objekter i bilder, skal i løpet av de nærmeste ukene bli en del av Google Photos-appen for både Android og iOS. Men i første omgang skal funksjonaliteten bare være tilgjengelig for dem som bruker Photos-appen på engelsk.

Google opplyser at Lens-funksjonaliteten kommer til å bli integrert direkte i kameraet til flere av flaggskiptelefonene som har Google Assistant.

Actions

Google kunngjorde for øvrig i går, i forlengelsen av at Google Assistant snart kommer på blant annet norsk, at det nå er mulig for utviklere å bygge norskspråklige versjoner av det selskapet kaller for Actions til den digitale assistenten.

Actions gjør det ifølge Google mulig for brukere av Assistant å bruke talegrensesnittet til å gjøre ulike handlinger. Dette kan være raske kommandoer, som å slå på et lys, til en lengre samtale, for eksempel en spørrekonkurranse.

Google Assistant har et eget SDK for Actions, men utviklere kan også benytte den støtten for maskinlæring og prosessering av naturlige språk som tilbys av Dialogflow.

