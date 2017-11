Google samlet inn posisjonsdata, selv når funksjonen var skrudd av

For rundt sju år siden fikk Google kraftig kritikk av personvernmyndigheter for at deres Street View-biler samlet inn informasjon om wifi-nettverksnavn og MAC-adressene til trådløse aksesspunkter.

Nå er selskapet på nytt involvert i en lignende sak, etter at de innrømmer å ha kontinuerlig samlet inn posisjonsdata fra Android-telefoner, selv om brukeren har skrudd av posisjonering. Det er ikke en gang nødvendig å ha et SIM-kort installert i telefonen, ifølge Quartz.

Android-telefoner har siden 2017 samlet inn posisjonene til mobilmaster i nærheten, og sendt dette tilbake til Google. Det som skjer er at når telefonen får kontakt med nye basestasjoner, så rapporteres posisjonen tilbake til Google, noe som i teorien kan gjøre det mulig for søkegiganten å finne ut hvor folk befinner seg.

Hevder å ikke ha brukt informasjonen til noe

«I januar i år begynte vi å se på bruk av Cell ID-koder som et tilleggssignal for å ytterligere forbedre hastigheten og ytelsen ved levering av meldinger,» sier en Google-talsperson i en e-post til Quartz.

Talspersonen skriver at de imidlertid aldri har tatt denne informasjonen i bruk, og at de nå har sluttet å samle inn informasjon om Cell ID. Informasjonen skal ikke ha blitt brukt til noe, heller ikke i forbindelse med annonsesystemene som kan gi tilpassede annonser avhengig av brukerens posisjon.

Quartz skriver at det er usikkert hvordan identifikasjon av basestasjoner gjennom Cell ID kan brukes til å forbedre meldingslevering, men det som er klart er at denne informasjonen kan brukes til å finne ut hvor brukerne befinner seg – spesielt om man har informasjon om flere basestasjoner og bruker triangulering.