Google skal granske seg selv etter alvorlig avsløring

Google varsler intern granskning etter at belgiske medier fikk tilgang til private samtaler gjort hjemme hos eiere av smarthøyttalere.

Teknologigiganten innrømmer svikt i forbindelse med at samtalene, som var på nederlandsk, ble lekket til den belgiske TV-kanalen VRT.

Lekkasje hos leverandør

Ifølge Google stammer lekkasjen fra en underleverandør som har blitt hyret for å utbedre stemmestyringssystemet til Google Assistant på nederlandsk.

Onsdag avslørte VRT hvordan Google-ansatte kan lytte til deler av samtaler folk med smarthøyttalere har i hjemmet, også i tilfeller hvor de ikke snakker direkte til høyttaleren.

I forbindelse med avsløringen har TV-kanalen fått tilgang på tusenvis av opptak som er gjort av smarthøyttalerne.

Granskere

Lekkasjen ser ut til å stamme fra en av språkekspertene Google bruker for å finjustere sine algoritmer.

– Vi har nettopp fått vite at en av disse språkgranskerne har brutt våre datasikkerhetsregler ved å lekke konfidensielle lydopptak på nederlandsk, skriver produktsjef David Monsees i etblogginnlegg.

Han understreker at Google Assistant kun sender lyd til Google etter at du har tatt kontakt med den, for eksempel ved å si «Hey Google».

Falsk godkjenning

– En sjelden gang vil produkter som har Google Assistant innebygget, oppleve det vi kaller en «falsk godkjenning».

Dette betyr at det var litt støy eller bråk i bakgrunnen som vår programvare misforsto til å være et kodeord (som «Ok Google»), skriver han.

Google jobber med å unngå dette.

Likevel kunne VRT påvise 153 opptak som aldri skulle vært gjort, fordi kommandoen «Okay Google» ikke ble gitt tydelig.

Tidligere har personvernaktivister anklaget Amazon, som også produserer smarthøyttalere, for å ha lagret samtaler med barn på høyttaleren Echo Kids. Amazon har opplyst at de følger føderale lover.