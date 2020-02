Google sikter seg inn på kunder med stormaskin

Kjøpet av nederlandske Cornerstone Technology, kunngjort denne uken, føyer seg inn i rekken av en tydelig satsing på bedriftskundene.

Google Cloud har det siste året foretatt en rekke grep for å prøve å ta igjen forspranget til konkurrenter som Amazon Web Services og Microsoft Azure.

Enklere å migrere

Cornerstone Technology ble etablert i 1989 og er et programvarehus som har spesialisert seg på legacy-systemer. Det handler om å migrere eldre monolittiske applikasjoner og datamiljøer, enten helt eller delvis, over til nyere arkitektur som nettsky.

Google overtar et firma som har utviklet et sett med tjenester, som skal gjøre det enklere å migrere fra stormaskin over til Google Cloud, ifølge kunngjøringen.

Kjøpesum er ikke oppgitt. Porteføljen omfatter automatiserte verktøy som kan bryte ned Cobol-kode, PL/1, Assembler eller RPG og gjøre applikasjonene «cloud native».

AS/400 og z/OS-baserte systemer og miljøer er blant det som kan migreres over til mer moderne teknologi som Java og SQL-databaser, blir det hevdet.

– Mange kunder ønsker seg vekk fra monolittiske stormaskin-miljøer og over til enten Java-monolitter eller Java-baserte mikrotjenester, skriver Google i kunngjøringen.

Tar opp kampen om bedriftskundene

Thomas Kurian, toppsjef for Google Cloud. Foto: Google

Det var i januar 2019 at Google rekrutterte veteranen Thomas Kurian, som ny toppsjef for skyplattformen Google Cloud, inkludert ansvar for kontorpakken G Suite.

Han brakte med seg over 20 års tung bransjeerfaring fra Oracle, sist som president for produktutvikling.

Ett år senere er det veldig klart at Kurian har tatt noen grep.

Under hans ledelse har Google Cloud rukket å få på plass støtte for SAP, Vmware, Oracle og andre typiske enterprise-løsninger. Dette kommer i tillegg til flere oppkjøp og nyansettelser ment å styrke dem i konkurransen.

Ingen kirkegård

Det blir sagt at uten stormaskin, stopper verden. Flere hundre milliarder kodelinjer er i bruk på veldig mye samfunnskritisk infrastruktur og programvare. Kanskje særlig innen bank- og finans, der stormaskinens egenskaper innen håndtering av store mengder transaksjoner fortsatt er helt avgjørende.

Tidligere har mange spådd at stormaskinens tid er omme, men hittil har de tatt feil. Miljøene som jobber med teknologien ser stadig at levetiden utvides.

– Dette markedet beskrives iblant som en kirkegård, men i virkeligheten har flere av våre store kunder satt ned foten, og slått fast at de beholder stormaskinen. De skal rydde opp og drive forretningsutvikling, og planene deres har en tidshorisont på 20-50 år.

Det sier salgssjef Bo Ringdahl i konsulentselskapet Dynamant, som har spesialisert seg på stormaskinmiljøer, til Computer Sweden.

Den svenske publikasjonen har også pratet med Martin Sundblad i analyseforetaket IDC. Han ser ikke for seg at stormaskinen kan se frem mot en ny vår, men er overbevist om at stormaskinens liv forlenges.

Cornerstone-oppkjøpet virker logisk, slik han ser det. Sundblad tror også at de av skygigantene som lykkes med å håndtere migrering fra stormaskinmiljøer til nettsky blir vinnere i tiden som kommer.

– Når det gjelder stormaskin så har migrering blitt en suksessfaktor. Det har vist seg å vært dyrt å kjøre mange applikasjoner i skyen bare ved å flytte dem, så en viss form for modernisering er nødvendig for å distribuere arbeidsflyten, konstaterer analytikeren til Computer Sweden.