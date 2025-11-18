Google-sjef advarer mot følgene hvis KI-boblen brister

I et eksklusivt intervju med BBC sier Pichai at investeringsveksten i KI-sektoren har vært helt eksepsjonell, men at det er noe han kaller en viss irrasjonalitet innbygd i den pågående KI-boomen.

Pichai er toppsjef i Alphabet, selskapet som blant annet eier Google og Youtube.

Uro

Bakteppet for advarselen til Pichai er en tiltakende uro i Silicon Valley og andre teknologisentre for at det har utviklet seg en usunn KI-boble. Verdien til de store KI-selskapene har skutt i været de siste månedene, og stadig flere aktører bruker enorme summer i den blomstrende industrien.

På spørsmål om hvorvidt Google vil være immun mot følgene av at boblen eventuelt sprekker, svarte Pichai at selskapet har muskler til å stå imot. Men han kom med en klar advarsel:

– Jeg tror ikke noe selskap vil være uberørt av en slik utvikling, heller ikke oss.

Store summer

Tilstanden til KI-markedet blir for tiden fulgt med argusøyne, og analysene er tallrike og sprikende. Alphabet har doblet sin børsverdi på sju måneder, et uttrykk for at markedene har tiltro til at søkegiganten har kraft til å stå imot utfordringene fra ChatGPTs eier Open AI.

Uroen i markedene skyldes frykt for overinvestering og en boble-effekt som den som rammet dotcom-markedet og internett på 2000-tallet.

– Industrien kan skyte over målet midt i en investeringssyklus som nå. Vi kan se tilbake på erfaringene fra internettutviklingen, men ingen av oss vil stille spørsmål ved det grunnleggende ved internett. Jeg venter at KI kan gå gjennom det samme, sier Pichai til BBC.

Han sier at det i dag både er elementer av rasjonalitet og irrasjonalitet i KI-sektoren.