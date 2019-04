Google+ stenges i dag

I desember i fjor kunngjorde Google at forbrukerversjonen av deres sosiale nettverk, Google+, ville legges ned en gang i april i år. Senere ble det klart at den datoen ville være i dag, den 2. april.

Det betyr at din konto i Google+ og alle Google+-sider blir lagt ned i dag. Samtidig har Google begynt å slette alle data assosiert med Google+, men dette vil ta flere måneder å fullføre.

2011-2019

Google+ ble lansert i 2011, og skulle være et forsøk på å konkurrere med Facebook, men slik gikk det aldri for Google.

IT-giganten skrøt over at mange millioner hadde laget en profil på Google+ i løpet av de første ukene, men kun et fåtall av dem brukte Google+ slik de hadde håpet.

I denne bloggen innrømmer Google blant annet at forbrukerversjonen av Google+ hadde en skremmende dårlig statistikk. Hele 90 % av øktene var på mindre enn fem sekunder.

I et desperat forsøk på å få flere til å aktivt bruke Google+ gjorde selskapet det nødvendig for forbrukere å opprette en Google+-konto for å kommentere på Youtube-videoer i 2013. Det ble møtt med raseri og irritasjon fra Youtube-profiler som mente at Google brukte deres suksess til å promotere Google+.

Aktiviteten på det sosiale nettverket gikk opp, men da grunnleggeren av Google+, Vic Gundotra, gikk av i 2014, kom det flere store endringer. De fjernet blant annet tilknytningen til Youtube, til videosamfunnets store glede.

Databrudd

2018 markerte imidlertid slutten på Google+. Selskapet innrømmet at de hadde blitt utsatt for to databrudd grunnet feil i programvaren.

Google informerte om at privat informasjon til rundt 52 millioner medlemmer hadde blitt tilgjengelig for tredjeparts utviklere som følge av databruddene.

I lys av dette har Google valgt å legge ned hele plattformen.

Du kan nå finne Google+ blant andre nedlagte Google-produkter på deres «kirkegård».