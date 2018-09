Google tar til seg kritikken og lover gjøre ting bedre igjen i neste Chrome-versjon

Som digi.no skrev i går, er det en hel del Chrome-brukere som nå vurderer å forlate nettleseren på grunn av en funksjon som gjør at Chrome-programvaren logger seg på den samme Google-kontoen som brukeren benytter på for eksempel Gmail.

Hensikten, ifølge Google, er å minne brukerne på at de er innlogget og eventuelt hvilken konto de er innlogget på. Tanken er at dette kan være nyttig for for eksempel familier som deler den samme datamaskinen, hvor brukerne ønsker å unngå at deres Chrome-bruk knyttes til en annen brukers Google-konto.

Endringen fører ikke til at synkroniseringen av brukerdata, slik som passord, historikk og bokmerker, blir aktivert.

Justering, ingen snuoperasjon

Uansett har endringen fått betydelig kritikk, og selv om Google har forsøkt å forklare hvorfor de har gjort denne endringen, innser Chrome-teamet tilsynelatende at de ikke har truffet helt riktig.

For i et fersk blogginnlegg skriver selskapets Zach Koch at det i Chrome 70, som kan ventes i midten av oktober, vil bli mulig å skru av funksjonen som automatisk logger Chrome på brukerens eventuelle Google-konto. Det skal også gjøres tydeligere om brukeren er logget inn og om synkroniseringen er aktivert.

Cookiesletting

Det er også en annen Chrome-funksjonalitet som har fått kritikk i det siste. Dersom brukere forsøker å slette alle cookiene i Chrome, opplever mange at visse Google-tilknyttede cookier ikke forsvinner. Dette skyldes at Chrome bruker autorisasjonscookier til å holde brukeren innlogget i nettleseren. Dersom disse slettes, vil nettleseren umiddelbart opprette nye.

Dette forklares av Googles «sikkerhetsprinsesse», Parisa Tabriz, i denne twittertråden. Der lover hun at det vil bli gjort endringer i Chrome på grunn av dette.

Det bekreftes i blogginnlegget til Koch, hvor han skriver at Chrome fra og med versjon 70 vil slette absolutt alle cookies, selv om dette innebærer at brukeren vil bli logget ut også fra selve nettleseren.

Ny personvernsjef

Samtidig som at personvern har kommet mye mer på dagsordenen enn tidligere, særlig på grunn av den europeiske personvernforordningen GDPR, har stadig flere av Googles konkurrenter i økende grad begynt å bruke personvern som et vesentlig fortrinn i markedsføringen.

Nå kan det se ut til at også Google ser seg nødt til å følge etter. Selskapet har nylig utpekt en ny personvernsjef, Keith Enright. I et blogginnlegg forteller han hva dette innebærer.

– I denne rollen fastsetter jeg prioriteringene i personvernprogrammet hos Google, inkludert kontinuerlig å utfordre oss selv for å sikre at verktøy, policyer og praksis for personvern og sikkerhet er like brukerfokusert som ethvert annet aspekt ved virksomheten vår, skriver han.

– Målet til teamet mitt er å hjelpe deg med å nyte fordelene av teknologi, mens du fortsatt har kontroll over personvernet ditt.

Foreslår personvernrammeverk

Noe av det første Enright har gjort i sin nye rolle, er å presentere et rammeverk bestående av prinsipper som selskapet mener bør gjelde for virksomheter som tar beslutninger angående innsamling og bruk av persondata. Prinsippene er basert på etablerte personvernregimer.

Google selv vil bruke rammeverket blant annet i forbindelse med evalueringen av juridiske forslag.

Enright skal senere i dag vitne foran senatskomiteen for handel, vitenskap og transport. Der skal han presentere rammeverket og arbeidet Google til nå har gjort i tilknytning til personvern og IT-sikkerhet. Ifølge Bloomberg planlegger formannen for komiteen, senator John Thune, å fremme et lovforslag om personvern.

Skal erkjenne feil

Ifølge et notat som Reuters har fått tak i, skal Enright i et skriftlig vitnemål innrømme at selskapet har gjort personvernrelaterte feil.

– Vi erkjenner at vi tidligere har gjort feil som vi har lært av, og vi har forbedret vårt robuste personvernprogram, skal Enright fortelle i vitnemålet.

Også ledere fra selskaper som AT&T, Amazon, Apple og Twitter skal delta i den samme høringen.

Det er dessuten ventet at Google-sjef Sundar Pichai må møte foran en gruppe republikanske folkevalgte på fredag denne uken, for å bli forhørt om blant annet Googles Kina-planer, markedsmakt og påstått forutinntatthet mot konservative i søkeresultatene.