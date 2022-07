Google-utvikleren Chandler Carruth presenterte Carbon, et programmeringsspråk som skal virke som en etterfølger for C++ på CppNorth-konferansen forrige uke.

Dette er ikke første gang Google utvikler nye programmeringsspråk. TIdligere har de laget populære Go, og programmeringsspråket Dart, ifølge 9to5google.

Åpent på Github

Ifølge presentasjonen til Carruth er språket utviklet for å kunne lage programvare hvor ytelse er kritisk. De ønsket også å la utviklere ta nytte av moderne programmeringsspråkdesign gjennom bruk av Carbon.

Noen av tingene som ble trukket fram som høydepunkter ved Carbon sammenlignet med C++ var for eksempel enklere syntaks og API-importeringer. I følge Carruth skal dette nye, eksperimentelle språket være toveis interoperabilt med C++, som vil si at prosjekter skal kunne migrere fra det ene språket til det andre uten store vanskeligheter.

I tillegg er det et mål å videreutvikle språket åpent på internett, hvor alle som ønsker kan bidra i kildekoden. Prosjektet ligger offentlig på Github, og er åpent for pull requests.

Det er foreløpig uklart i hvor stor grad dette vil være et Google-prosjekt. Selv om de fleste (men ikke alle) som leder prosjektet er fra Google, har de sagt at prosjektet må være uavhengig og drevet fram av alle slags bidragsytere dersom de skal lykkes.