Google vil stenge kobling til nyhetssider i New Zealand

Loven innebærer blant annet at Google må betale en avgift til leverandørene av nyheter ved enhver lenking. Selskapet sier at det vil bli en avvikling av de kommersielle avtalene som er inngått med nyhetskanaler i New Zealand, hvis denne loven trår i kraft.

Regjeringen forsøker med den nye loven, som regulerer betalingsforholdet mellom søkeselskapet og leverandørene av nyheter, å gi en håndsrekning til en presset nyhetsbransje. Annonseinntektene som før kom lokale aviser og TV-kanaler til gode, havner nå i stor grad i lomma til de store amerikanske nettselskapene.

Google deler et stykke på vei bekymringen, men sier betaling på denne måten ikke er veien å gå. Selskapet mener at lenkeavgiften er grunnleggende feilaktig og åpner for «uante følger og uholdbare forretningsmodeller».

Google mener at avgiften er i strid med prinsippet om et åpent internett og hevder at slike tiltak ikke er effektive hvis målet er å støtte journalistikken.

Lignende situasjoner har oppstått i Canada og Australia der andre plattformer har sjaltet ut nyhetskanaler, da modellen angivelig ikke er bærekraftig i økonomisk forstand.