Google Wifi endelig lansert i Norge

I fjor kom Google med en trådløsruter med mesh-løsning for privatmarkedet. I USA har Google WiFi blitt tatt varmt imot.

De ulike nodene kommuniserer ikke bare mot bredbåndsmodemet eller hovedenheten, men også hverandre. Således kan de små runde enhetene plasseres som satellitter rundt i huset eller leiligheten din. Hensikten er å gi bedre dekning gjennom et ekte mesh- eller maskenettverk.

Ett år senere er produktet omsider klar for Norge. Fra i dag er disse boksene lagt ut for salg i Googles nettbutikk, samt også elektronikkjeder som Elkjøp, Power, Clas Ohlson, Dustin, Kjell & Co, samt Komplett.no.

Det finnes bedre, men dyrere konkurrerende produkter som AmpliFi HD, men pris og enkelhet har gjort at mange omtaler Googles alternativ i nokså rosende ordelag.

Fram til nå har Googles nettbutikk i norsk drakt hatt et temmelig lite utvalg av maskinvare, her til lands begrenset til et par utgaver av strømmeboksen Chromecast. Tilbudet blekner mot det selskapet har å tilby kundene i Amerika.

Nå blir tilbudet i hvert fall litt rikere med mesh-rutere også i sortimentet.

Prisen på Google WiFi starter på 1390 kroner for én enhet. Det selges også en pakkeløsning med tre bokser myntet på større boliger for 3590 kroner. Veiledende priser i USA ligger på henholdsvis 124 og 279 dollar.

Google Norge har dessverre ingenting å dele med oss om eventuell fremtidig norsk lanseringsdato for nyere produkter, som blant annet mobiltelefonene Pixel 2 og Pixel 2 XL, ørepluggene Pixel Buds eller hybrid-pcen Google Pixelbook.