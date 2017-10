Googles ballonger gir internett til Puerto Rico

Googles moderselskap Alphabet har sendt to internettballonger til Puerto Rico som gir innbyggerne på den katastroferammede øya tilgang til enkle nettjenester.

Ballongene er en del av «Project loon» som går ut på å sende høyhastighetsinternett fra luftballonger som svever rundt 18.000 meter over bakken. De er utrustet med solcellepanel og gir kun internettilgang på dagtid.

Så langt er to ballonger på plass, men flere er på vei fra Nevada, og Alphabeat har fått godkjennelse til å sende opptil 30 ballonger til Puerto Rico.

Leder for prosjektet Alasrair Westgarth sier det fortsatt er et prøveprosjekt og at det fortsatt er usikkerhet knyttet til hvordan de vil fungere. Ballongene ble testet i Peru i fjor etter at landet ble rammet av flom.

Fredag opplyste lokale myndigheter at dødstallet etter orkanen Maria har steget til 49. Det er anslått at orkanen forårsaket skader for 90 milliarder dollar, noe som tilsvarer i overkant av 714 milliarder kroner.