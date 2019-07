Googles nye Pixel 4-mobil får miniradar og 3D ansiktsgjenkjenning

Senere i år kommer Google til å lansere sin nye Pixel 4-mobiltelefon, og selskapet har allerede begynt å komme med små nyhetsdrypp om den nye telefonen. I juni gikk selskapet ut med de første bildene av telefonen – som et svar på en rekke rykter.

Google Pixel 4. Foto: Google

Nå har Google også gått ut med informasjon om en del tekniske detaljer. Det kanskje mest spennende er at den vil bli det første produktet som er utstyrt med Googles nye Soli-teknologi. Dette er en slags miniradar som gjør det mulig å registrere små bevegelser i nærheten av telefonen.

«I de siste fem årene har vårt Advanced Technology and Projects-team (ATAP) jobbet med Soli, en radar som kan registrere bevegelser. Radar er selvfølgelig den samme teknologien som i flere tiår har blitt brukt til å registrere fly og andre store objekter. Vi har utviklet en miniatyrversjon lokalisert på toppen av Pixel 4 som fanger opp små bevegelser rundt telefonen», skriver selskapet i et blogginnlegg.

Soli-radaren kan fange opp ørsmå bevegelser i luften rundt den. Foto: Google

Ved hjelp av sensoren skal du kunne bruke håndbevegelser («gestures») til å utføre ulike oppgaver, og telefonen kan også registrere når du er i nærheten. Google kaller denne nye funksjonen for Motion Sense.

Som eksempler nevner Google at du skal kunne bruke håndbevegelser til å bytte sang, pause alarmer eller dempe lyden ved innkommende telefonsamtaler.

Ansiktsgjenkjenning

Soli-radaren skal også brukes til bedre ansiktsgjenkjenning for å låse opp telefonen.

I stedet for at du først må løfte opp telefonen, se på den og så sveipe over skjermen for å låse den opp, skal Pixel 4 automatisk skru på de nødvendige sensorene for ansiktsgjenkjenning så snart du er i nærheten av telefonen. Deretter vil den automatisk låse opp telefonen når du plukker den opp – alt i én bevegelse.

I blogginnlegget legger Google vekt på at de har bygget inn sikkerhet i løsningene: Biometriske data om ansiktet ditt lagres kun på telefonen i en egen sikkerhetsbrikke kalt Titan M, og forlater aldri telefonen. Også sensordata fra Soli-sensoren blir prosessert kun på telefonen, og aldri lagret eller videresendt til andre Google-tjenester.

Det gjenstår å se om Google Pixel 4 vil bli tilgjengelig i Norge. Google skriver at Motion Sense vil bli tilgjengelig i utvalgte markeder, og det kan ifølge Arstechnica ha å gjøre med at Soli opererer i frekvensområdet 57-64 GHz. Bruken av dette frekvensområdet må godkjennes av lokale reguleringsmyndigheter, og i USA måtte Google også få FCC til å godkjenne høyere sendestyrke i disse frekvensområdene for at Soli skulle fungere bedre.