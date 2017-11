Gramo må utsette desember-utbetalinga. Nytt IT-system ble ikke ferdig i tide

Gramo krever inn penger for musikk spilt på radio, kringkasting og annen offentlig fremføring, blant annet fra hoteller og restauranter, for deretter å utbetale vederlag til rettighetshaverne.

Desember-utbetalingen er nå utsatt til våren. Etterbetaling for årene 2013, 2014, 2015 og 2016 vil først komme i midten av mars.

Forsinket

Årsaken er at det har tatt lenger tid enn ventet å få ferdig et nytt IT-system. Gramo beklager det inntrufne.

Arbeidet med det nye datasystemet har pågått det siste året. Løsningen er basert på skreddersøm og utvikles av en tredjepart i nært samarbeid med vederlagsbyrået.

– Utviklingen av dette systemet er på noen områder forsinket. En av delene som er forsinket er det vi kaller tilleggsavregning, forteller daglig leder Martin Grøndahl i Gramo til digi.no.

Gramo-utbetalinger 2017 Hovedavregning med fordeling og utbetaling av penger for radiospilling i 2016 gikk bra. Totalt ble det utbetalt nær 82 millioner kroner i oktober.

Av dette gikk 16,4 millioner kroner direkte til medlemmer (utøvere, musikere og artister), 5,2 millioner kroner gikk til utenlandske utøvere via agent, samt 10,5 millioner kroner til utenlandske utøvere via utenlandsk vederlagsbyrå.

Ytterligere 7,2 millioner kroner gikk til plateselskap og mastereiere, 41,3 millioner kroner til plateselskap til FONO og IFPI og 1,25 millioner kroner til plateselskap/mastereiere via utenlandsk vederlagsbyrå.

Årets kjøring av etterutbetaling for årene 2013-2016 skulle ha gått ut 15. desember, men blir ikke klar i tide. Ny dato for denne utbetalingen blir 15. mars 2018. (Kilde: Gramo)

Spilletid, hvem og hva som er spilt, opplysninger om eier av master og hvilke musikere som deltar på innspilling eller framføring blir registrert og matet inn i deres databaser.

Vederlagspengene blir individuelt utbetalt i etterkant, og mesteparten kommer det påfølgende året. Den ordinære hovedavregningen for fjoråret gikk bra. I oktober utbetalte de rundt 82 millioner kroner (se faktaboks om fordelingen).

Avregningen som pleier å gå ut før jul kommer i tillegg.

– Når vi krever inn penger for 2016 klarer vi ikke å få med alt i hovedavregningen. Det kan være innspillinger vi ikke har fått vite om, artister som ikke er medlem, eller som vi får vite deltar på innspillinger på et senere tidspunkt. Loven sier at vederlag foreldes etter tre år. Det vil alltid være tilleggsutbetalinger når vi har fått identifisert nye rettighetshavere eller de har gjort seg til kjenne.

– Alle er naturligvis skuffet

Administrerende direktør Martin Grøndahl i Gramo beklager at desember-utbetalingen blir utsatt i tre måneder. Bilde: Pressefoto

Hvor mye medlemmene har til gode, som nå først kommer på konto 15. mars neste år, er det ikke mulig å si noe konkret om før avregningen er gjennomført. I tidligere år har denne summen totalt vært på mellom 5 og 7 millioner kroner, forteller Grøndahl.

Gramo-lederen understreker at ingen taper penger på forsinkelsen. Han beklager hendelsen og vedgår samtidig at det sikkert er noen som gjerne skulle hatt pengene sine nå før jul, som kommer til å bli skuffet.

– Alle er naturligvis skuffet over dette. Vi er kanskje mest skuffet av alle. Vi setter vår ære i å gjøre dette så godt som mulig. Gramo har egentlig ingen annen funksjon enn å skaffe inn penger og utbetale vederlag til medlemmene våre, sier han.

Ønsker ikke fokus på leverandøren

Grøndahl ønsker ikke å navngi IT-selskapet som utvikler det nye datasystemet, som i sin tid ble bestilt for å kunne håndtere større datamengder og for å kunne gjør jobben raskere og mer effektivt.

Jobben skal ha blitt mer kompleks og tidkrevende enn leverandøren hadde sett for seg.

– Vi ønsker ikke noe fokus på selskapet eller å drive pekeleken. Det er ikke viktig. Det er Gramo selv som har valgt utvikler. De driver med koding i nært samarbeid med oss.

Ifølge Grøndahl har prosjektet løpt i cirka et år. Hyllevare ble naturligvis vurdert, men de valgte å utvikle løsningen fra grunnen av.

– Etter en grundig prosess bestemte vi oss for egenuvikling. Det er minst like komplekst å bygge videre på hyllevare, fordi vi driver med noe litt sært sammenlignet med alle andre.

Kunne dere ha kjørt gammelt og nytt datasystem i parallell?

– Det kunne vi gjort, men vi hadde et utviklingsløp og en tidsplan. Meningen var å klare å følge det tilsvarende løpet som vi har gjort i tidligere år, men nå er det dessverre blitt forsinket. Det ville vært veldig ressurskrevende og altfor kostbart å jobbe dobbelt. Derfor har vi konsentrert oss om å oppdatere det nye systemet, forklarer Martin Grøndahl.