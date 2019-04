Gransker: – Saudi-Arabia var inne på Amazon-gründers telefon

Forrige måned anklaget Bezos avisens eiere for forsøk på utpressing med trusler om å offentliggjøre «intime bilder» han skulle ha sendt Sanchez. For å la være å publisere bildene skal avisen ha krevd at Bezos erklærte offentlig at det ikke lå politiske motiver bak det National Enquirer skrev om ham.

Saudi-Arabia har nektet

Sikkerhetsekspert De Becker sier til The Daily Beast at avisens eierselskap AMI tok kontakt for å kreve at han avviste å ha funnet bevis for «elektronisk avlytting eller hacking i avisens innsamling av kildemateriale».

– Vår gransking og en rekke eksperter har konkludert med at Saudi-Arabia hadde tilgang til Bezos' telefon og samlet inn privat informasjon. Det er uklart hvor mye AMI visste om dette, eller om de visste noe i det hele tatt, sier De Becker. han har overlevert sitt materiale til føderale myndigheter.

AMI har tidligere bedyret at de har holdt seg innenfor loven i sitt arbeid. Selskapet har ikke svart på en forespørsel om å kommentere De Beckers uttalelser Det har heller ikke den saudiarabiske ambassaden i Washington. I februar sa kongedømmets utenriksminister at landet overhodet ikke hadde noe å gjøre med National Enquirers rapportering om saken.

Trump

Bezos, som er verdens rikeste mann, kunngjorde i januar at han og kona skulle skilles etter 25 års ekteskap. Måneden etter publiserte han en tekst med anklagene om utpressing.

I tillegg til å være gründer, toppsjef og styreleder i Amazon, eier Bezos avisen Washington Post. Mangemilliardæren mener det gjør saken mer komplisert fordi det har gjort ham til et mål for blant annet president Donald Trump, som ofte kritiseres av avisen. David Pecker, som leder AMI, har vært venn med Trump i en årrekke.

Washington Post har også skrevet mye om drapet på Jamal Khashoggi, som jobbet for avisen. Khashoggi ble drept på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul. Ifølge Business Insider mener Bezos at det er en forbindelse mellom AMI og saudiarabiske myndigheter og at Khashoggi-saken og dekningen av den kan være en faktor i det hele.