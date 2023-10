Green Mountain oppgir å være i dialog med «en stor internasjonal kunde» som ønsker å etablere seg nærheten av nye Fagrafjell transformatorstasjon. Kunden skal være blant verdens 20 største teknologiselskaper.

Foreløpig illustrasjon av hvordan datasenteret kan bli seende ut ved full utbygging. Illustrasjon: Green Mountain

Illustrasjon 2 Illustrasjon: Green Mountain

– For å møte kundens behov for rask levering er selskapet avhengig av å få innvilget dispensasjon fra reguleringsplanen for det første bygget i prosjektet, opplyser Green Mountain i en pressemelding.

50 milliarder

Dispensasjonssøknaden er forventet ferdigbehandlet i løpet av november slik at evt. byggestart kan følge umiddelbart etter.

Selskapet ønsker ferdigstillelse av første byggetrinn senest januar 2025, mens siste byggetrinn skal være ferdig i 2027.

Fullt utbygd vil datasenteret, slik Green Mountain foreløpig planlegger, ha inntil åtte datahaller.

De totale investeringene vil være i overkant av 50 milliarder norske kroner, hvor Green Mountain og kunden står for halvparten hver.

Green Mountain skriver i meldingen at de garanterer for et minimum av 500 årsverk i tilknytning til datasenteret når hele anlegget er fullstendig utbygd i 2027.

Green Mountains datasentre Datasenteret nær Stavanger (SVG1-Rennesøy) er bygget dypt inne i et fjell i et tidligere høysikkerhetsanlegg fra NATO.

Datasenteret i Telemark (RJU1-Rjukan) ligger i 'vannkraftens vugge' i Norge med nærhet til flere lokale vannkraftverk.

Datasenteret på Enebakk (OSL1-Enebakk) ligger like utenfor Oslo.

Datasenteret i London (LON1-East) ble etablert gjennom oppkjøpet av et eksisterende selskap.

I tillegg bygger Green Mountain Norges største datasenteranlegg på Hamar og samarbeider med det tyske kraftselskapet KMW om å bygge et nytt datasenter i Frankfurt-regionen.

– Ikke asiatisk kunde

Green Mountain understreker i en pressemelding at kunden til det nye datasenteret ikke er asiatisk.

Green Mountain har fått mye oppmerksomhet etter at det i mars ble kjent at de planlegger å bygge et enormt datasenteranlegg for kinesiskeide Tiktok på Hamar. Avtalen ble godkjent av regjeringen i juli. Etter planen skal Tiktok-datasenteret gå live fra november. Denne investeringen, som er anslått til 29 milliarder kroner totalt, skal være den største industri-investeringen i Innlandet noensinne.