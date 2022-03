Bakgrunnen er at selskapet ser ut til å ha holdt tilbake fra USAs justisdepartement en intern rapport om at ansatte i Ericsson hadde betalt bestikkelser til terrorgruppen IS i Irak i flere år. Ett resultat er et dropp i aksjeprisen på 30,7 prosent, fra 116,62 til 80,84 svenske kroner den siste måneden.