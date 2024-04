Grønland er under press fra digitale stormakter

Den økte konflikten mellom Russland og Vesten skaper et ustabilt sikkerhetsklima. Danske Center for Cybersikkerhed anslår at Grønland har høy risiko for cyberspionasje og cyberkriminalitet, og det danske forsvarets etterretningstjeneste mener Russland forsøker å skape splid mellom Grønland og Danmark og mellom Grønland og USA.