Vi bruker enormt mange alkaliske batterier hvert år, og de utgjør både et forurensnings- og et ressursproblem. Hvis alle var flinke til å resirkulere dem, hadde det ikke vært så galt, men det er langt fra tilfelle. Undersøkelser tyder på at rundt 2000 tonn alkaliske battericeller går rett i søpla årlig. Det er to tredjedeler av alle som blir solgt.