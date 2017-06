Gunnar Greves plateselskap hacket av 16-åring: – Vi måtte endre forretningsmodellen og digitalisere sjappa

OSLO (digi.no): Produksjonsselskapet Mer, med tidligere Idol-dommer og artist Gunnar Greve i spissen, ble for en tid tilbake utsatt for et hackerangrep av en 16 år gammel finsk hacker. Hackeren tok kontroll over alle de sosiale plattformene til superstjernen Alan Walker, som Mer har i sin stall – inkludert Instagram, Facebook og en Youtube-kanal med 7,3 millioner abonnenter.

Under et pressemøte i Oslo fortalte Greve at de i musikkbransjen tradisjonelt har hatt et veldig lite bevisst forhold til sikkerhet, og at filer gjerne har blitt utvekslet via en rekke ulike usikre tjenester mellom et stort antall personer i inn- og utland. Og låtmateriale kunne ligge på eksterne harddisker rundtomkring på kontoret, i skuffer og i skap.

– Vi ble tatt på sengen. Vi kom på jobb en dag, og Alan ringer meg helt panisk og sier at alle plattformene våre er hacket, fortalte Greve.

Produkssjonsselskapet Mer har bygget opp et helt nytt studio i Oslo, bestående av en rekke mindre lydstudioer. Foto: Kurt Lekanger, digi.no

De skjønte fort at det kunne være en risikosport å fortsette på denne måten, og at det bare var et tidsspørsmål før det kunne smelle skikkelig.

– Det er ganske stor kommunikasjonskraft som ligger i å kontrollere alle disse kanalene, og det ligger ekstremt mye content og sensitiv informasjon der.

Ifølge Greve var Alan Walker veldig nøye på å bruke sikre passord – lange passord med store og små tegn og spesialtegn. Men passordene ble delt på usikre måter, og havnet dermed i feil hender.

– Heldigvis for oss var det en blodfan av Alan Walker som sendte oss en hyggelig epost og sa «get your security in order».

Tok kontakt med Microsoft

Episoden fikk Greve til å ta kontakt med Microsoft Norge for å få råd om hvordan de kunne øke sikkerheten.

Dette ble starten på et samarbeid, hvor produksjonsselskapet nå har tatt i bruk samhandlingsverktøyet Microsoft Teams for å slippe å bruke usikker epost – og for å gjøre det enklere å jobbe på tvers av landegrensene. Greve innrømmer at det å lære seg å bruke helt nye verktøy ikke var lett, og at det var vanskelig å snu gamle vaner.

– Forandring fryder er det noen som sier. Det er det dummeste jeg har hørt. Forandring gjør at folk blir livredde, og forandring gjør vondt. Men nå bruker vi Microsoft Teams slavisk på alle prosesser internt. Det å plassere filer og alt av dokumenter og alt av prosesser og internkommunikasjon på én plattform i stedet for å maile på kryss og tvers, det har revolusjonert måten vi jobber på.

Han forteller at det fort kan være mellom 10 og 20 mennesker involvert i å lage en låt i dag. Det kan være produsenter som sitter i utlandet, låtskrivere i Norge, artisten som er på turne, en som mikser låten som sitter et annet sted, og så videre – og alle skal jobbe med den samme låten.

– På forrige singel hadde vi 68 versjoner av én og samme låt, før vi landet den endelige. 68 versjon av én låt som skal deles med alle disse menneskene som er fordelt på mange steder rundt i hele verden. Da er et samhandlingsverktøy noe du trenger, sier Greve.

Kastet ut Mac-ene

Gunnar Greves produksjonsselskap er det første norske selskapet som tar i bruk Microsofts alt-i-ett-PC, Surface Studio. Her viser en illustratør hvordan Surface Dial-hjulet kan brukes i et illustrasjonsprogram. Foto: Kurt Lekanger, digi.no

Greve har imidlertid gått enda lenger, og Mer har nå mer eller mindre kastet ut alle Macer til fordel for Surface-produkter. De har blant annet kjøpt inn bærbare Surface-PC-er, i tillegg til å ta i bruk Surface Studio. Ifølge Microsoft er Mer den første bedriften i Norge som tar i bruk denne.

Surface Studio er en stor alt-i-ett-PC hvor den 28 tommer store berøringsskjermen kan legges helt ned, slik at maskinen kan brukes nesten som et gigantisk nettbrett. Ved hjelp av et løst hjul (Surface Dial) som man fester på skjermen kan man justere og styre ulike funksjoner i programmene.

Greve forteller at det i musikkmiljøet gjerne er Mac som dominerer, og at det er det folk er vant til. Men blant annet touchmulighetene i Surface og andre Windows-baserte PC-er er noe de har lært seg å sette pris på.

– Det å kaste ut Mac var en beslutning jeg tok.