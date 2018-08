Gutt (16) hacket Apples interne nettverk og stjal store mengder data

Tenåringen fra Melbourne står tiltalt for gjentatte innbrudd i Apples datasystemer.

En lokal barnedomstol fikk torsdag høre at han lastet ned 90 gigabyte sensitive data og skaffet seg adgang til kunders brukerkontoer, melder The Age.

Føderalt australsk politi gikk i fjor til husransakelse etter tips fra amerikanske FBI. I hjemmet hans tok de beslag i to Macbooker med serienummer som skal ha matchet enheter brukt i innbruddene.

Hacky hack hack

Det ble funnet en mengde hackerverktøy, instruksjoner samt det som blir beskrevet som «autoriserte» kryptonøkler. Ifølge avisen var alt sammen lagret i en mappe kalt «hacky hack hack».

Hvordan han skal ha skaffet seg kryptonøkler til Apples systemer fremgår ikke.

En beslaglagt mobiltelefon og harddisk, samt IP-adresse er ytterligere bevis i saken, opplyser aktor.

Forsvarsadvokaten sier at klienten har blitt så kjent i det internasjonale hackermiljøet at selv detaljer fra saken kan eksponere ham for risiko.

Gutten er så ung at han ikke blir navngitt.

Over en periode på ett år skal han ha hatt vedvarende aksess til nettverket. Forholdet pågikk inntil Apple omsider oppdaget innbruddet og klarte å blokkere ham.

Drømte om jobb

16-åringen har tilstått forholdet. Han har forklart til politiet at han gjorde dette fordi han var fan av selskapet og drømte om å jobbe for dem. Dom i saken ventes 20. september.

Apple har i dag uttalt seg til Reuters.

– Vi ønsker å forsikre kundene våre om at personopplysninger ikke på noe tidspunkt er blitt kompromittert i løpet av denne hendelsen, sier en talsperson for selskapet.

I retten ble det opplyst at adgangen til nettverket fungerte feilfritt helt fram til 16-åringen ble pågrepet, skriver den australske avisa The Age.