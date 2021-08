Nettsiden der folk i den italienske hovedstadsregionen bestiller sine vaksiner, var i går nede etter et hackerangrep.

Helsesjef Alessio D'Amato i Lazio-regionen sier at et veldig kraftig hackerangrep startet like etter midnatt natt til søndag, og at det i går kveld fortsatt ikke var mulig å bestille vaksinetime.

Myndighetene opplyser at alle som hadde avtale i går, ville få sine vaksiner som planlagt, men at det blir forsinkelser.