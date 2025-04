Hackere får lyskryss til å snakke som Musk og Bezos

Hvis man samtidig kan se lyssignalene, kan man kanskje også se det komiske i at lydsignalet ved et fotgjengerfelt høres ut som en parodi på tek-milliardærene Elon Musk, Jeff Bezos eller Mark Zuckerberg.

Men for synshemmede, som er avhengige av talte ord som «walk» eller «wait», var det lite morsomt da de lydstyrte fotgjengersignalene i flere amerikanske byer nylig hørtes helt annerledes ut enn normalt.

– Ikke skattlegg de rike, for da flytter alle de andre milliardærene bare til Florida, lød det for eksempel med en KI-generert klone av stemmen til Amazon-grunnlegger Jeff Bezos ved flere lydsignaler i storbyen Seattle, hvor Amazon har hovedkontor.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Bankfusjon og nytt partnerskap. – Et taktskifte

Videoklipp fra hackede fotgjengersignaler samlet av tjenesten Brut.

Andre steder kunne man høre Meta-sjef Mark Zuckerberg forsikre om at det ikke er noen grunn til å bekymre seg for hvordan teknologigigantene innfører KI i alle aspekter av våre liv – for det er «absolutt ingenting vi kan gjøre for å stoppe det».

Les også Robert Engels avfeier påstander om superintelligens: – Det er bare tull

1234 ga tilgang

Ifølge teknologinettstedet The Register ble lydsignalene trolig manipulert ved hjelp av en inntil nylig fritt tilgjengelig mobilapp, som bruker Bluetooth for å sette opp systemet i et nærliggende fotgjengerfelt.

De hackede systemene kommer fra produsenten Polara, som ifølge The Register oppgir i sin egen dokumentasjon at Bluetooth-passordet for å konfigurere et lydsignal er 1234 – med mindre kunden endrer det.

The Register forteller at hackeren Deviant Ollam allerede for ett år siden demonstrerte i en video hvordan fotgjengersystemene kunne hackes på denne måten. Han sier nå til nettstedet at selv om appen ikke lenger er tilgjengelig i de offisielle app-butikkene, finnes det trolig mange kopier i omløp.

Han legger til at for å rette opp situasjonen, må noen fysisk besøke alle fotgjengerfeltene og endre PIN-kodene – og føre oversikt over dem. Noe som fungerer fint, helt til listene lekker.

Les også Microsoft ruller ut omstridt KI-funksjon – igjen

Bedre sikkerhet i fremtiden

Representanter for bymyndighetene i Seattle sier til The Seattle Times at de tar saken svært alvorlig og jobber så raskt som mulig med å løse problemet.

– Vi samarbeider også med leverandøren vår for å vurdere forbedringer av sikkerhetstiltakene for å forhindre hacking i fremtiden, heter det.

Produsenten av de lydstyrte fotgjengersignalene, Polara, sier til The Register at ingen av selskapets systemer er kompromittert, og at dersom noen har fått tilgang til konkrete fotgjengerfelt, er det skjedd gjennom «gyldige PIN-koder».

Artikkelen ble først publisert på Version 2 for deres abonnenter. Den er tilgjengelig på norsk for abonnenter av Ekstra gjennom vår samarbeidsavtale.