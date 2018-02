Hackere fikk med seg mange millioner fra russisk bank

Fredag i forrige uke ble det kjent at en ikke navngitt, russisk bank har blitt frastjålet et beløp på 339,5 millioner rubler, omtrent 46,7 millioner kroner, etter at hackere skal ha lykkes i å angripe datamaskinen til en Swift-operatør på et ikke oppgitt tidspunkt i fjor. Fra denne ble beløpet overført til en konto som hackerne kontrollerte.

Ifølge Reuters er det Den russiske sentralbanken som opplyser dette, langt nede i en rapport om digitale tyverier fra russiske banker.

Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) er et globalt finansnettverk som brukes av mer enn 11.000 finansinstitusjoner verden over for blant annet å overføre penger mellom bankkonti.

Ikke første gang

Den russiske sentralbanken ønsker i liten grad å uttale seg om hendelsen, men omtaler den ifølge CNN Tech som et klassisk plott. Lignende tyverier har skjedd en rekke ganger de siste årene. I Russland skal banken Globex ha blitt frastjålet 55 millioner rubler (knapt 7,6 millioner kroner) i desember i fjor.

Det mest kjente skjedde likevel tidlig i 2016, da hackere forsøkte å stjele nærmere én milliard dollar fra kontoen til sentralbanken i Bangladesh i Federal Reserve Bank i New York. På grunn av en skrivefeil fikk de «bare» med seg et beløp tilsvarende 81 millioner dollar.

I helgen

Det hittil ferskeste, Swift-baserte bankranet som er kjent, skjedde ifølge Reuters så sent som i helgen. Hackere skal ha greid å trenge seg inn i Swift-systemet til indiske City Union Bank. Lørdag forsøkte de å gjennomføre tre uautoriserte overføringer på til sammen nesten to millioner dollar til kontoene i kredittforetak i henholdsvis Dubai, Tyrkia og Kina.

To av transaksjonene skal ha gått via Standard Chartered Bank-kontoer i henholdsvis New York og Frankfurt. Den tredje og største transaksjonene gikk via en Bank of America-konto i New York til en konto i Kina. I dette tilfellet skal mottakeren samarbeide med indiske myndigheter.

De to øvrige transaksjonene ble blokkert før de kom fram.

I ingen av de kjente tilfellene har det blitt utført angrep mot selve Swift-systemet. Derimot er det terminalene hos de berørte bankene som ikke har vært godt nok beskyttet.

