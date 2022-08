Tekniske tegninger av et luftforsvarssystem som er i bruk i forbindelse med Ukraina-konflikten, og detaljert informasjon om en etterretningsoperasjon som ble utført av amerikanske fly over Estland i 2020, er blant dokumentene hackere har lagt ut for salg etter et datainnbrudd hos den europeiske rakettprodusenten MBDA Missile Systems. Det melder BBC News.

MBDA opplyser at dataene stammer fra en ekstern harddisk, og etter det BBC erfarer, konsentrerer Nato etterforskningen rundt en av underleverandørene til selskapet som er et fellesforetak eid av Airbus, BAE Systems og Leonardo.

På russiske og engelskspråklige undergrunnsfora er 80 gigabyte med stjålne data lagt ut for salg for 15 bitcoin (for tiden drøyt 3,1 millioner kroner), og hackerne hevder at de allerede har solgt dataene til minst en kjøper.

Fikk gratisprøve

Hackerne reklamerer med at dataene inneholder hemmeligstemplet informasjon om ansatte som har deltatt i utviklingen av militære prosjekter, designdokumentasjon og tegninger, kontrakter, avtaler og korrespondanse med andre selskaper, i tillegg til presentasjoner, videoer og fotografier.

BBC har sett en gratisprøve med 50 megabyte av dataene, og skriver at dokumentene er hemmeligstemplet opp til «Nato Secret» som er det nest høyeste nivået for graderte dokumenter (rett under Cosmic Top Secret). De fleste filene ser ut til å være opprettet mellom 2017 og 2020.

– Ikke sensitive data

Den britiske kringkasteren har ikke fått utført noen uavhengig verifisering av hvorvidt dokumentene er ekte, men opplyser at ett av dokumentene de har sett, inneholder detaljerte tegninger av et antiluft-rakettsystem som er sendt til Polen, som ledd i oppgraderingen av landets luftforsvar, som følge av Russlands invasjon av Ukraina. Tegningene viser blant annet den nøyaktige plasseringen av den elektroniske lagringsenheten i systemets raketter.

MBDA Missile Systems hevder imidlertid overfor BBC News at dataene som er gjort tilgjengelige på internett, verken er hemmeligstemplede eller sensitive, selv om noen av dokumentene inneholder såkalt eiendomsbeskyttet informasjon som ikke skal offentliggjøres eller kopieres.