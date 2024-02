Hackergruppe truer den danske stat etter datatyveri hos Netcompany

En hackergruppe har ifølge danske Version2 truer med å legge ut store mengder data. I alle fall noen av disse dataene hevdes å tilhøre den danske skatteforvaltningen. Dataene skal angivelig stamme fra et datainnbrudd hos Netcompany, et dansk selskap som også er etablert i Norge.

Blant dataene som allerede har blitt delt, er kildekode og passord til utviklingsprogrammer, skriver Version2 fredag.

David Tarp, pressesjef i Netcompany, bekrefter overfor Version2 at hendelsen det vises til, er blant de saker som selskapet er involvert i. Men han avviser at hackerne har eller kan få tilgang til systemer eller databaser.

Les også Nye lover åpner for russisk manipulering av norske Yango-data

Eldre kildekode

– Det er snakk om tyveri av eldre kildekode, noe som verken har påvirket drift og tjenester eller medført lekkasje av data. Vi kan også avvise at det er uautorisert tilgang til våre systemer. Men vi ser alltid på aller største alvor på alle saker av denne typen. Av sikkerhetshensyn er dette ikke noe vi kan gå i ytterlige detalj om, sier Tarp til Version2.

Version2 har bedt to sikkerhetseksperter om å vurdere innholdet som er lagt ut som en «teaser». Begge skal se med stort alvor på hendelsen og mener at dataene som så langt har blitt lekket, ser ekte ut. Blant annet pekes det på at noen av dataene, inkludert sertifikater, er under ett år gamle, noe som tyder på at hackerne må ha hatt tilgang relativt nylig.