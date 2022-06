Også Jens Stoltenberg skal være mål for hackergruppa Killnet, som står bak det storstilte DDOS-angrepet mot Norge onsdag, melder flere norske medier.

Med et fotografi som ifølge en ubekreftet Telegram-kanal skal vise et bilde av passet til Norges tidligere statsminister og nåværende generalsekretær i Nato, truer ukjente bakmenn Stoltenberg:

«Jeg glemte å introdusere deg for vår fiende nummer 1 – Jens Stoltenberg. Denne djevelen vil svare for ethvert liv til en russisk soldat. Og også hans familie, hans barnebarn og hans støttespillere vil svare.»

Falskt bilde

Bildet er tydelig manipulert. Et raskt omvendt bildesøk viser at Stoltenbergs «passfoto» i virkeligheten er et mye brukt pressebilde.

Passet er falskt, bekrefter en kilde fra Nato til NTB.

Det er heller ikke sikkert at Killnet står bak trusselen.

Ikke bekreftet at det er Killnet

Killnet har tatt æren for angrepet mot Norge i dag, opererer med flere kanaler på mikroblogg-tjenesten Telegram.

Telegram-kanalen som ble brukt til å vise det falske passet, er imidlertid ikke en av kanalene Killnet selv oppgir som offisielle kanaler.

Digi.no kan derfor ikke bekrefte eller avkrefte at hackerne som står bak DDOS-angrepet mot Norge i dag, også står bak den noe halvhjertede trusselen mot Natos generalsekretær.