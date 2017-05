Hackerkjendis: – Sett aldri en forsikringsplugg i bilen

Uttalelsen i tittelen kom Charlie Miller med i et foredrag ved Paranoia-konferansen til Watchcom i forrige uke. Miller er blant verdens mest kjente hackere, men har de siste årene fått mest oppmerksomhet for å demonstrere at en del hjelpefunksjoner i moderne biler ikke tilbys helt uten risiko, spesielt dersom det er komponenter i bilene som også er tilkoblet internett.

Charlie Miller fortalte om bilhacking under Paranoia-konferansen i forrige uke. Foto: Harald Brombach

Forsikringspluggene som Miller omtaler, er en type enhet som man kobler til diagnosegrensesnittet OBD-II som i praksis alle nyere biler er utstyrt med. Via dette grensesnittet kan enheten registrere blant annet kjørestilen til sjåføren. Dersom bilen blir kjørt mykt og forsiktig, kan bileieren få rabatt på forsikringen. Bortsett fra personvernspørsmålene rundt dette, som vi ikke skal ta opp her, virker dette som en god løsning.