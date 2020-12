Hackerne tok ned Vinmonopolet.no. I dag har de varslet et mye verre angrep

Flere målrettede angrep har den siste tiden satt Vinmonopolets nettsider ut av spill. Torsdag i forrige uke toppet det seg, og nettsidene var nede i over fem timer. Et enda større angrep er varslet onsdag, forteller leder for IT-arkitektur, teknologi og utvikling, Jorulf Beitland, i det statlige eide alkoholutsalget til digi.no.