Hacket minibanker i København sentrum så pengene sprutet

Fire russere ble arrestert i Jernbanegaden midt i København sentrum. De siktes for å ha hacket danske minibanker, så kontantene sprutet ut av maskinene. Det melder Ekstra Bladet.

De pågrepne knyttes til tre tyverier med et samlet utbytte på 1.424.000 kroner.

Russerne blir siktet for databedrageri og fremstilles i dag, mandag, for varetektsfengsling i Københavns dommervagt. Det er ennå ukjent hvordan de stiller seg til siktelsen.

Ekstra Bladet forteller videre at en minibank på Amagerbrogade den 23. september ble tømt for 608.000 kroner, og at to andre minibanker på Englandsvej og Kongelundsvej også er forsøkt hacket. I disse to tilfellene mislyktes forsøkene av ukjente årsaker.

Politiet mener også at russerne står bak ytterligere to kupp i Sørjylland og Nordjylland siden 31. august, hvor det lyktes å få automatene til å utbetale henholdvis 500.000 og 316.000 kroner.

Skjærebrenner

Angrepsmetoden som er brukt mot minibankene er ikke helt på det rene ennå, opplyser Ekstra Bladet. Det er dog være snakk om at gjerningspersonene skal ha brukt et termisk skjæreverktøy for å kutte et firkantet hull på cirka 10-20 centimeter ved siden av minibankenes tastatur.

Via hullet skal de ha skaffet seg adgang til elektronikken, og deretter ha vært i stand til å knytte ledninger til en mobiltelefon eller bærbar pc, opplyser mediet.

Politiets antakelse er at russerne har samarbeidet med ukjente hackere, som har vært i stand til å beordre minibanken til å utbetale penger i strie strømmer.

Ekstra Bladet bemerker at sikkerhetsfirmaet Kaspersky tidligere har advart om metoden, som har vært anvendt i Russland og rundt omkring i Europa, og som også tidligere har vært omtalt på Version2.dk.

Artikkelen ble først publisert på Version2.dk