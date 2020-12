Han skal lede Universitetet i Oslos dScience

BLINDERN (Digi.no): Morten Dæhlen er det den nye lederen for UiOs store satsing dScience. 1. januar 2021 etableres det nye senteret for data- og beregningsvitenskap. Noen vil nok falle av når de hører hva de skal drive med, men for Morten Dæhlen betyr det at han gjøder av iver. For under den kanskje ikke alt for inspirerende beskrivelsen ligger det store nasjonale og internasjonale vyer.