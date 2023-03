Han tester nordmenn digitalt over hele verden

Allerede i 1996 startet Bernt Nilsen Datakortet i samarbeid med Hydro, Dataforeningen og flere andre – som et sertifiseringsopplegg for å kunne bevise ferdigheter i programvare. I 2000 utvidet han konseptet ved å starte Norsk Test, som jobber mye bredere. Men som så mange andre har opplevd: Det er vanskelig å holde på ansatte i Oslo.

Løsningen ble å flytte hjem til Kirkenes i 2003. Her var det tilgang på stabil og lojal arbeidskraft. Og en fantastisk natur.

I dag tester selskapet 10.000 ansatte bare fra finansbransjen. De går gjennom gjennom et opplegg med flere tester rundt etikk, bankfag, sparing og kredittvurdering.

Men finansfolk er ikke de eneste som dokumenterer sine kunnskaper over nettet. Her testes ansatte på solarier, offentlige innkjøpere, fotballdommere og mange andre. Nå er selskapet i gang med å utarbeide tester for renholdere. Til sammen står de for rundt 50.000 tester årlig.

– Vi verifiserer at folk kan faget sitt, for å si det litt enkelt, sier Nilsen. – Du spør ikke om folk er flinke til å bruke et arbeidsverktøy, du sjekker om de kan det.

Norsk Test har rundt 400 overvåkede testsentre hvor folk møter opp for å avlegge prøve. Men nå kan du også slippe å reise hjemmefra. Løsningen er fjernovervåkning fra Kirkenes. Firmaet videoovervåker skjermen, webkamerat og mobiltelefonen til kandidaten, for det er viktig å kunne gå god for at det ikke har vært jukset.

Dette var en løsning som fungerte perfekt under pandemien, og som fortsetter. Et norsk universitet skal kjøre 700 studenter gjennom en videoovervåket test i år.

– At man bruker et sånn system, er avskrekkende, påpeker Nilsen. – Og hvis de prøver seg, så tar vi dem.