Han var den viktigste forkjemperen for TCP/IP i Europa. Nå er han død

Her i Norge trekker vi gjerne fram, og med god grunn, de norske forskere Yngvar Lundh og Pål Spilling når vi snakker om hvordan internett kom til Norge og Europa. Men det er ikke sikkert det hadde skjedd like tidlig og med like stort hell, hadde det ikke vært for Peter Kirstein, professor ved University College London (UCL). Ifølge New York Times døde han i sitt hjem i London onsdag denne uken, 86 år gammel.